Nguekhokh : Le coordonnateur communal de Taxawu claque la porte et fait de graves révélations...

Le coordonnateur communal de Taxawu Sénégal dans la commune de Nguekhokh, Mar Konté pour ne pas le nommer quitte la formation de Khalifa Sall...Le divorce est consommé ce jeudi selon le principal concerné...Entre autres problèmes soulevés par ce dernier au micro de Dakaractu Mbour reste le fonctionnement très " déplorable" de son ex formation politique. Sans langue de bois Mar Konté fait des révélations graves sur la marche de Taxawu Sénégal peu catholique..







"Les raisons de ma démission sont relatives au fonctionnement de Taxawu Sénégaal.

Un fonctionnement basé sur de la partisanerie où les responsabilités sont toutes concentrées dans une seule région à savoir celle de Dakar.

Le leader de Taxawu en l'occurrence Khalifa Sall milite et réside à Dakar, le responsable national des jeunes

milite et réside à Dakar la responsable nationale des femmes milite et réside à Dakar le responsable national des arabisans milite et réside à Dakar.Le Sénégal ne se limite pas seulement à Dakar.



Lors des élections locales Taxawu n'a eu que deux candidats au sein de yewwi askanwi dans les 16 communes qui constituent le département de Mbour,aux élections législatives aussi le département de Mbour a été lésé en investissant à la liste des suppléants le coordonnateur du département et aucun responsable de Mbour n'a été investi sur la liste nationale au moment où des amis et proches qui n'ont aucune base politique sont privilégiés au détriment de ceux qui constituent en réalité la force de Taxawu.

La politique n'est pas une affaire d'amis où c'est toujours un groupe de personnes qui décide en laissant en rade les militants à la base.

Nous avons toujours dénoncé cette démarche et avons interpellé des responsables pour qu'ils rectifient ces pratiques afin que les autres régions du Sénégal se sentent impliquées à la marche de Taxawu mais malheureusement ils continuent à faire la sourde oreille et j'ai décidé de prendre mes responsabilités pour mettre fin à ce compagnonnage peste Mar Konté...