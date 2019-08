Nguekhokh : Le Dr Abdou Kader Dione, premier adjoint au maire de Nguékokh, se prononce sur l'affaire commissaire Sangharé et alerte ses confrères

« Nous avons suivi cet incident entre le pharmacien et le commissaire et nous le regrettons dans la mesure où c’est deux corps qui sont appelés à travailler ensemble. Aussi bien le pharmacien que le policier, chacun a besoin de l’autre pour sa santé pour l’un et pour sa sécurité pour l’autre. Donc j’invite les pharmaciens et les policiers à dépasser ce malheureux incident. » Cependant, selon lui, le produit concerné est un vaccin donc un médicament du tableau qui ne peut être délivré que sur présentation d’une ordonnance par le client. A cet effet, il s’en profite encore pour lancer un appel aux pharmaciens pour qu’ils travaillent pour être dans les normes surtout pour la conservation des vaccins qui doit se faire entre 2 et 8 degrés dans des frigos spécialisés...