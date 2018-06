Ngoundiane réclame plus de considération pour son maire Mbaye Dione

Le maire Mbaye Dione peut compter sur sa base qui réclame pour lui plus de considération.

Lors de l’assemblée générale de la section de l’Alliance des Forces de Progrès et des autres responsables de section de l’Afp du département de Thiès, de nombreux sympathisants du Maire Mbaye Dione, mais aussi des partis alliés dans cette Commune (Apr, Parti socialiste et LDR Yeesal), ont demandé que le maire soit présent dans les plus hautes instances de décision, vu sa compétence, mais aussi une base qui lui est fidèlement acquise.