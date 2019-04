Ngoundiane fête l'indépendance par un défilé riche en couleurs

Comme dans plusieurs localités du pays, la commune de Ngoundiane (Thiès) a célébré avec faste, le 59ème anniversaire de notre accession à l’indépendance. Présidée par le maire Mbaye Dione, la cérémonie a débuté précisément à 11 h 10 minutes par une levée des couleurs suivie par une revue par le maire, des troupes massées tout au long de la route départementale sur une distance de plus d’un kilomètre. Durant presque deux heures et devant des milliers de citoyens qui ne voulaient aucunement rater cette cérémonie riche en couleurs, des centaines de participants ont défilé au rythme des sonorités musicales des forces armées sénégalaises. Le bal a été ouvert par les tout petits des six centres d’éveil de ladite commune. Ensuite s’en suivra le tour des 19 écoles élémentaires que compte le CODEC, les deux CEM et le lycée de la commune et de trois daaras. Le défilé civil a été bouclé par le passage remarqué du Centre Sports et Études qu’abrite la Maison des Jeunes et de la Francophonie de Ngoundiane et des majorettes habillées par l’Association des Tailleurs de Ngoundiane (ATN). S'en est suivi la belle prestation du Club de Taekwondo dirigée par la championne d’Afrique Marième Faye, originaire du village de Mbayène Diack. Le défilé motorisé n’a pas été en reste. Il a vu le passage tour à tour des conducteurs de Jakartas, des chauffeurs de taxis clando, des quatre ambulances des quatre postes de santé, du corbillard, des camions de ramassage d’ordures et de vidange de fosses septiques, tous constituant des actifs de la mairie de Ngoundiane et enfin des camions gros porteurs qui vont inaugurer le 28 avril prochain la gare routière entièrement construite par le Conseil municipal.

Avant la prestation des deux «Mbott» de Diack invités pour l’animation, le maire a fait une allocution pour rappeler le sens de la célébration de cette fête nationale et en a profité pour rendre un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité et à toute la jeunesse Sénégalaise. Mbaye Dione a notamment réaffirmé sa fierté d’appartenir à ce terroir de Ngoundiane qui a fini de montrer à bien des égards qu’il n’a rien à envier à aucune autre localité du Sénégal. Le maire a aussi lancé un appel à tous les fils et les filles de Ngoundiane pour une unité des cœurs et des esprits et que chacun puisse respecter les convictions des autres, même si on ne les partage pas. Il a terminé son propos en remerciant tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de la fête en habillant tous les participants au défilé. Il s’agit de Sotracom, Cogeca, Gemamines, CSE, TETACAR, SATREC Vitalait, Crédit Mutuel du Sénégal, GETRAN, Mineex, carrière Bathie Diop, sans oublier les directeurs d’école et la gendarmerie qui ont encadré la préparation des élèves à ce défilé.