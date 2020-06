Ngoundiane (Thiès) : « La reprise des cours nécessite des moyens sécuritaires et sanitaires » (Mbaye Sarr, adjt au maire)

Le maire de Ngoundiane, Mbaye Dione, en collaboration avec sa municipalité, a débloqué plus de deux millions francs Cfa pour une bonne reprise des enseignements apprentissages. Cette importante somme a permis d'acheter des kits hygiéniques : 120 bouteilles de gel hydroalcoolique, 1000 masques, 180 bouteilles d'eau de javel, 3 lavoirs grand modèle, 15 thermo-flashes pour les deux CEM et le Lycée de Ngoudiane, au grand bonheur de toute la communauté éducative. En effet, d'après le 2ème adjoint au maire, Mbaye Sarr, dans ce contexte de covid-19, la reprise des cours nécessite des moyens sécuritaires et sanitaires.