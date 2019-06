Ngoundiane : Mbaye Dione promeut le retour vers la terre pour atteindre l'émergence.

L’équipe municipale de Ngoundiane a depuis une décennie à son actif de nombreuses réalisations qui ont fini de décomplexer ses administrés. Ces investissements portent sur la fourniture en quantité et en qualité en eau potable, l’électrification de l’ensemble des villages de la commune, la construction de pistes de production, d’une dizaine de ponts et passerelles, d’infrastructures scolaires (lycée et deux CEM, plus d’une centaine de salles de classe) et sanitaires ( cinq postes de santé tous dotés d’ambulances), de deux foyers des jeunes, d’une Maison de la femme, d’un poste de gendarme, d’une radio communautaire etc. Toutes ces infrastructures ont fini d’améliorer considérablement le quotidien des administrés de la commune qui bénéficient également d’une assistance sociale soutenue du maire, Mbaye Dione et de son équipe.

Aujourd’hui, le conseil municipal veut résolument se tourner vers des investissements productifs en l’occurrence l’agro-industrie (production, transformation et commercialisation). La voix est déjà tracée par un citoyen de la commune Yipane Ndiaye, par ailleurs premier adjoint au maire de Ngoundiane. En effet, sur un périmètre de dix hectares qui lui a été affecté par délibération du conseil municipal, M. Ndiaye grâce à un investissement d’environ huit millions de francs sur fonds propres, a déjà entamé une exploitation agricole moderne grâce à une adduction d’eau sous forme de goutte à goutte.

Une visite guidée en compagnie du maire Mbaye Dione et de l’équipe municipale nous a permis de découvrir la récolte importante de gombo qui génère un chiffre d’affaires d’au moins cent mille francs par jour. À côté du gombo poussent de part et d’autre le bissap, la tomate, les melons et l’arachide.

L’idée consiste maintenant pour la mairie, à travers cet exemple, de trouver des partenaires privés et de délibérer dans un premier temps une superficie minimale de cent hectares pour une exploitation agricole moderne où plusieurs variétés seront cultivées.

D'après le maire Mbaye Dione qui s’est félicité de la bonne initiative de son adjoint, "l’avenir économique de notre pays et de sa commune en particulier passe obligatoirement par des initiatives pareilles, seules capables de résorber le chômage important des jeunes et l’exode du monde rural vers les centres urbains."