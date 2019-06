Ngoundiane : Mbaye Dione offre sept billets pour le pèlerinage à la Mecque à ses administrés.

La neuvième édition de la conférence religieuse annuelle du Conseil municipal de Ngoundiane a vécu.

Dans l’amphithéâtre de la Maison des Jeunes et de la Francophonie de Ngoundiane, plein comme un œuf, le conférencier Oustaz Alioune Sall de Sud Fm a tenu en haleine les nombreux invités composés des conseillers municipaux, des chefs de village, des responsables et membres des groupements de femmes, des imams et autres administrés venus de tous les villages et hameaux de la commune de Ngoundiane et d’autres collectivités territoriales du département de Thiès.

Autour du thème «Islam et Citoyenneté», le conférencier du jour a fait étalage de son talent de pédagogue. Ainsi, avec des exemples tirés de notre environnement social, Oustaz Alioune Sall a réussi à démontrer que le respect des valeurs citoyennes constitue un pilier important de la religion musulmane. Il est revenu sur le respect des obligations et devoirs civiques que tous les citoyens doivent avoir : Le paiement des impôts et taxes, le respect du bien public, le respect des symboles de la République, l’amour du travail et le respect de ses horaires de travail...

L’ occasion a été encore une fois saisie pour remettre sept billets pour le pèlerinage à la Mecque 2019, à des personnes connues pour leur engagement au service de leur village et de la Commune.

Les témoignages sont unanimes sur la pertinence de cette excellente initiative du Conseil municipal de Ngoundiane qui a permis depuis 2010 à des dizaines de musulmans issus de la Commune d’accomplir ce cinquième pilier de l’Islam. Et ceci grâce au budget de la mairie, mais aussi aux ressources propres du maire Mbaye Dione.