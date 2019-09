Ngoundiane : Mbaye Dione et son équipe décaissent 15 millions francs Cfa pour un "Ubi Tey Jang Tey" dans les 19 écoles élémentaires de leur commune

Pour la prochaine rentrée des classes, le Conseil municipal de Ngoundiane a encore sorti les gros moyens pour doter l’ensemble des dix neuf écoles élémentaires de sa circonscription, de fournitures scolaires. En effet, au cours d’une belle cérémonie qui a eu pour cadre la salle de conférence de la Maison des Jeunes et de la Francophonie, et en présence du Sous-préfet de l’arrondissement de Thiénaba , de l’inspecteur de l’Education et de la Formation de Thiès Département, le Maire Mbaye Dione, accompagné de l’ensemble de son conseil municipal a remis un lot important de fournitures scolaires d’une valeur de 12,3 millions aux directeurs d’écoles réunis dans le CODEC de sa commune. Auparavant, l’équipe municipale avait depuis quelques jours entamé, une opération de nettoyage et de désinfection de l’ensemble des écoles de la commune pour un marché d’environ trois millions. Au total, quinze millions ont été débloqués pour une bonne rentrée des classes réunissant toutes les conditions pour un démarrage effectif des cours dès le 03 octobre, date prévue pour la rentrée des élèves.

Cette belle tradition à Ngoundiane consistant à remettre les fournitures scolaires bien avant même le jour de l’ouverture des classes, a été magnifiée par l’ensemble des intervenants que sont les directeurs d’école, les représentants des patents d’élèves, l’inspecteur de l’éducation et de la formation et le Sous-préfet de Thiénaba. Ils ont tous félicité le maire pour sa vision éclairée et surtout la priorité qu’il accorde au secteur de l’éducation et de la formation. D’ailleurs, contrairement à l’année dernière, le maire et l’ensemble des intervenants se sont félicités des bons résultats obtenus par les écoles de Ngoundiane lors des derniers examens du CEPE et de l’entrée en 6eme.