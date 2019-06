Ngoundiane : Les populations marchent sur 4 kilomètres pour remercier leur maire Mbaye Dione

Des populations des hameaux de Keur Ndiour, Keur Latyr et du village de Thiallé ont organisé une cérémonie de "Sargal" en l'honneur de leur maire Mbaye Dione. Auparavant ils ont marché sur plus de 4 kilomètres sous le chaud soleil pour aller à sa rencontre à son domicile. Cette cérémonie de "Sargal" s'est tenue à la mairie et a permis de mobiliser toutes les couches sociales : notables, femmes, jeunes conduits par le chef de village de Thiallé.

Tous les intervenants sont revenus sur les nombreuses réalisations faites depuis dix ans par le conseil municipal de la commune et plus particulièrement dans leurs hameaux jadis oubliés par les anciens présidents du conseil rural. Ces populations ont pu bénéficier grâce au maire Mbaye Dione et son équipe municipale d’une adduction d’eau potable, de panneaux solaires, de financements et de chaises pour les groupements de femmes, d’appui aux populations nécessiteuses, des équipements pour leur Asc qui vient de remporter la dernière édition Coupe cadette dotée du trophée du Maire et d'un billet pour la Mecque. Cerise sur le gâteau, et contre toute attente, ces petits hameaux viennent d’être connectés au réseau MT de la Senelec par un financement sur fonds propres de la commune au moment où dans de nombreuses autres communes rurales, de gros villages peinent à accéder à l’électricité. Le Maire Mbaye Dione, en répondant à ses hôtes, a tenu à les remercier et saluer la haute portée de l’acte posé par ces administrés qui ont fait preuve de grande reconnaissance.