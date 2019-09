Ngoundiane : Le maire Mbaye Dione octroie 10 millions de francs Cfa aux postes de santé et annonce l’ouverture prochaine du 5ème poste

Comme chaque année, le maire de Ngoundiane (Thiès), Mbaye Dione vient d’appuyer ce samedi 07 septembre 2019, les postes de santé de sa commune à hauteur de dix millions de francs Cfa. La première tranche de cet appui, d’un montant de cinq millions francs Cfa, porte sur un don de médicaments commandés au niveau de la Pharmacie nationale d’approvisionnement de Thiès et financé sur les fonds de dotation de la décentralisation. La deuxième partie quant à elle, est une subvention en numéraires à hauteur de cinq millions de francs Cfa tirés des fonds propres de la municipalité.

Cette subvention est surtout destinée à alléger les factures d’électricité souvent coûteuses et qui ne peuvent pas être supportées par les faibles recettes des dispensaires. En plus de cet appui fortement salué par les infirmiers chefs de poste et les responsables des comités de développement sanitaires, le maire Mbaye Dione a annoncé l’ouverture prochaine du cinquième poste de santé dans la commune, plus précisément dans le village de Thiangaye.

Comprenant un dispensaire entièrement équipé et un logement moderne de l’ICP, cette infrastructure a été en grande partie, financée sur les fonds d’équipement des collectivités territoriales. Le maire Mbaye Dione s’est ensuite engagé à installer prochainement, dans les cinq postes de santé, un réseau d’électricité solaire pour les soulager des factures corsées de la Senelec.

Par ailleurs, le premier magistrat de la commune de Ngoundiane a profité également de cette cérémonie, pour remercier le Président de la République, Macky Sall et son gouvernement pour les transferts importants effectués par l’État en faveur des collectivités territoriales.