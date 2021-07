Ngoundiane : Le maire Mbaye Dione arme les élèves de Terminale, candidats au baccalauréat 2021.

À moins d’un mois des prochains examens du Baccalauréat 2021, le Conseil municipal de Ngoundiane a ouvert ce 03 juillet une série de synthèses des cours et enseignements reçus par les élèves de Terminale toutes séries confondues.



La première séance tenue dans la salle de conférences de la Maison des Jeunes de Diack pleine à craquer avec la présence de plus de 300 candidats au baccalauréat de l’année 2021, portait sur l’épreuve de Philosophie.



À cette occasion, le professeur de philosophie Sanoussi Bâ, par ailleurs chroniqueur à la célèbre émission Ndoumbélane de la Sentv, a animé avec brio la synthèse des cours avec une réaction positive des apprenants.



Les autres synthèses portant sur l’histoire, la géographie, le français, les mathématiques, la physique, la chimie et les Svt vont se poursuivre durant les prochains week-end d’ici la date des examens.



Le professeur Sanoussi Bâ en a profité pour visiter les deux belles bibliothèques des Maisons des Jeunes de Ngoundiane et de Diack. Une excellente initiative du maire Mbaye Dione que le chroniqueur a tenu à magnifier et à saluer dans un contexte de baisse généralisée du niveau des élèves.