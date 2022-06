Ngoundiane - Le Maire MBaye Dione appuie fortement les postes de santé

Ce samedi 04 juin 2022, Monsieur MBaye Dione, Maire de la Commune de Ngoundiane, a réuni les ICP et CDS pour une séance de travail qui a permis de faire le point sur la situation de la carte sanitaire dans l’ensemble des six postes de santé de la Commune.

Cette importante réunion a été suivie d’une cérémonie de remise d’une ambulance médicalisée au Poste de santé de Diack en remplacement de la première acquise il y’a déjà presque dix ans.



Pour rappel, le Conseil avait doté l’ensemble de ses postes d’ambulances médicalisées pour faciliter le transfert de certains patients vers les hôpitaux ou centres de santé. L’occasion a également servi de prétexte pour remettre une subvention de six millions de francs CFA à raison d’un million par poste pour la prise en charge des factures d’électricité et d’eau. À cela, il faut ajouter la dotation en médicaments achetés auprès de la Pharmacie nationale d’approvisionnement d’une valeur de sept millions deux cents mille francs CFA. La mutuelle de santé a également reçu sa subvention annuelle de trois millions cinq cent mille francs CFA.



Sur le volet investissements, en plus du renouvellement en cours de toutes les ambulances, le Maire a rappelé que les travaux de construction des logements des ICP des postes de Seokhaye et de Khourwa sont en cours, alors que ceux du poste de santé de Mbayène Diack sont à l’étude et devraient être lancés au courant du second semestre de cette année.



Toutes ces dépenses effectuées sur fonds propres de la Commune pour des Insfrastructures de qualité et un fonctionnement correct des structures sanitaires, attestent de l’importance que le Maire MBaye Dione accorde au secteur de la santé secoué ces derniers mois par une crise suite aux incidents récurrents notés dans certains hôpitaux du pays.



D’ailleurs, il a été également décidé d’organiser des séances de formation pour l’ensemble du personnel médical des six postes de santé et de leurs CDS qui viennent d’etre renouvelées en présence du Sous Préfet de l’arrondissement et du Médecin chef du District Sanitaire de Khombole. Des instructions ont été données au Docteur Serigne Dame Dieng, Président de la commission santé et Hygiène publique de la Mairie pour élaborer les termes de références de ces séances de formation qui ont pour objectif de renforcer davantage les compétences de l’ensemble des techniciens et agents administratifs du secteur sanitaire local.