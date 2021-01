L'association "les abeilles solidaires " en partenariat avec la mairie de Ngoundiane vient mettre sur pied deux bibliothèques d'un coût total de plus de sept millions francs Cfa.



Ces deux bibliothèques installées aux villages de Diack et Ngoundiane centre vont permettre aux enfants et autres couches de la population d'avoir au besoin assez de documentation.



Selon Mbaye Sarr, 2ème adjoint au maire, "au-delà du rôle d'accompagnement du système éducatif, ces bibliothèques sont des points d'accès à l'information ouverts à tous les usagers. Car la bibliothèque est un outil qui participe à la formation du citoyen. (...) Aujourd'hui, ce pas important qui a été fait va aider les Ngoundianois à relever les défis de demain".



La présidente de fondation "les abeilles solidaires" a pour sa part, signalé que ces bibliothèques sont plus que des centres. " Notre objectif c'est de mettre en place des bibliothèques solidaires dans les collectivités territoriales mais également d'appuyer le système éducatif et le développement territorial", a-t-elle fait savoir.