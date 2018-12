Ngoundiane : La Commune lance la lutte olympique grâce à la JICA

Le centre Sports et Études de Ngoundiane a abrité ce samedi 08 décembre 2018, une cérémonie d’initiation à la lutte olympique aux pensionnaires dudit centre. Rehaussée par la présence du Maire Mbaye Dione et de son équipe municipale, cette importante activité a enregistré la présence de Monsieur Mame Mousse Cissé, l’Inspecteur Départemental des Sports de Thiès conduisant une forte délégation composée des membres du Centre Départemental de Développement sportif de Thiès, du CRG de lutte de Thiès et de la JICA.

D’ailleurs c’est grâce à cette coopération japonaise qui a mis à la disposition du l’Inspection Départementale des sports, un moniteur venu du Japon au Centre Départemental du Développement du Sports pour l’initiation de cette discipline olympique. Le Maire Mbaye Dione et l’inspecteur des sports Mame Moussé Cissé ont salué cette excellente initiative et ont remercié la JICA qui développe sa coopération avec le Sénégal dans les domaines de l’éducation, de l’agriculture, de la pêche et du sport.

Le choix de Ngoundiane pour lancer cette discipline sportive n’est pas gratuit. En effet, grenier de la lutte traditionnelle avec une forte écurie dotée de champions au talent pur, cette lutte olympique avec ses nombreuses facettes, viendra renforcer les chances de performer. L’objectif est de former des jeunes capables de compétir et de gagner des médailles lors des prochains jeux olympiques de la jeunesse qui seront organisés en Afrique pour la première fois au Sénégal en 2022.

Les autorités ont saisi l’occasion pour féliciter Monsieur Mouhamed Konté initiateur du Centre Sports et Études de Ngoundiane pour les excellents résultats déjà obtenus dans le domaine du football (U11, U13) et surtout en U17 où l’équipe locale est déjà qualifiée en finale des compétitions régionales. Le Maire s’est enfin engagé à mettre plus de moyens pour que sa commune puisse avoir un club phare en Ligue 1 de football afin que les jeunes footballeurs du terroir puissent avoir des chances d’évoluer dans de grands championnats européens et devenir des internationaux.