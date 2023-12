Ngoundiane : 80 femmes formées sur la transformation des produits locaux pour leur autonomisation par le Forum civil

Dans le cadre du renforcement de capacité des femmes de Ngoundiane, le Forum civil en partenariat avec "NRGI" et l'ONG 3D, a organisé une formation de cinq jours sur la transformation des produits céréaliers et la transformation des fruits et légumes. Ceci entre en droite ligne avec le projet USAID/TRACES à travers son programme pour la transparence et la recevabilité dans le secteur extractif avec les Femmes des collectivités minières (FCM) et qui consiste à accompagner ces dernières en leur offrant des formations pour leur insertion et leur autonomisation dans le monde du travail. "C'est pour nous une occasion de les accompagner à travers ce projet, non seulement dans ce qu'elles font comme métier, mais également les sensibiliser sur les enjeux du système extractif", dira le coordonnateur du Forum civil, Birahime Seck. Qui ajoute que "c'est la raison pour laquelle nous sommes venus avec nos partenaires USAID, également "NRGI" et l'ONG 3D, surtout également accompagnés du service régional du commerce représenté par Mme Diop". Ainsi, sur les 80 femmes sélectionnées, les 40 ont été formées en transformation des fruits et légumes et le reste en transformation de produits céréaliers. Birahime Seck a tenu à remercier le maire de Ngoundiane, Mbaye Dione qui leur a prêté un local et mis à leur disposition le matériel nécessaire pour la réussite de cette activité.