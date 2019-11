Ngoudiane lésée par la répartition de la CEL : Le maire Mbaye Dione lance un cri du cœur.

En marge de la cérémonie d’inauguration à Diack, de la deuxième Maison des jeunes de la commune de Ngoudiane, le maire Mbaye Dione est revenu sur les difficultés financières que rencontrent une trentaine de communes du Sénégal dont la sienne, suite à la réforme portant transformation de la patente devenue Contribution Économique Locale (CEL).



En effet, cette patente qui profitait à juste titre aux zones d’implantation des carrières ou autres exploitations minières et industrielles, est transformée en une cagnotte nationale répartie à l’ensemble des 557 communes du Sénégal.



Certes, il approuve cette réforme qui traduit la solidarité, l’équité et la mutualisation des ressources entre les Communes, mais estime qu'elle mérite d’être affinée pour une meilleure justice afin que les communes qui donnent leurs terres cultivables aux exploitants des carrières, ceux qui avalent la poussière et qui subissent la pollution sonore et atmosphérique avec les corollaires sur leur santé, leur hygiène de vie, sur leur cheptel et sur leurs exploitations agricoles, ne soient pas lésés.



À titre d’exemple, le maire de Ngoundiane donnera l’exemple de sa commune qui en cette fin d’année est confrontée à une tension de trésorerie pour régler certaines de ses dépenses d’investissement, car n’ayant reçu que 80 millions au titre de la CEL 2018 alors que le dernier montant perçu au titre de la patente en 2017 était de plus de 250 millions.



Et malgré les instructions données par le Président Macky Sall de revoir cette situation et les nombreuses relances de l’Association des Maires du Sénégal (AMS), c’est le statu quo. C’est ce qui explique son cri du cœur à l’endroit des autorités compétentes.