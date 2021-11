Ngoudiane : Le candidat de la coalition « Gox Yu Bess » condamné à trois mois de prison avec sursis pour diffamation.

Modou Gning, candidat dans la Commune de Ngoudiane sous la bannière de la coalition « Gox Yu Bess », aux prochaines élections municipales a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et a alloué à Isma Tine, Secrétaire municipal de ladite commune, la somme de 500.000 francs CFA au titre de dommages et intérêts.



Le Tribunal de Grande Instance de Thiès a aussi ordonné l’exécution provisoire, fixé la contrainte par corps au maximum et condamné Monsieur Modou Gning aux dépens.



Tout est parti des accusations tenues en novembre 2019 par Modou Gning, après la tenue de la session ordinaire du Conseil municipal de Ngoudiane qui portait sur l’examen et le vote du compte administratif de l’année budgétaire 2018.



Ce dernier, selon des informations qui nous sont parvenues, à travers le réseau WhatsApp de son mouvement politique, s’était lancé dans un exercice d’analyse et de relecture du compte administratif, accusant l’équipe municipale de malversations sur certaines recettes. Il ira jusqu’à accuser le Maire d’avoir donné des avantages indus (dont des indemnités de logement estimées à 200 000 francs CFA par mois) à son Secrétaire municipal. Mais en parfaite méconnaissance de textes qui régissent le fonctionnement des collectivités territoriales dont les avantages alloués aux Secrétaires municipaux et Secrétaires Généraux des Collectivités territoriales qui sont fixés par décret présidentiel, Monsieur Gning avait fait des affirmations graves, infondées et pour lesquelles il n’a jamais pu apporter la preuve de leur véracité.



Mieux, l’actuel candidat au poste de Maire de Ngoudiane s’était attaqué à la vie privée de Monsieur Tine, en le taxant d’arriviste et de profiter de sa position de Secrétaire municipal pour se réaliser.

Il avait, malgré la médiation entreprise, dit ne rien regretter de ses paroles et se déclarait prêt à répondre devant les juridictions pour se défendre...