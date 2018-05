Ngouda Fall Kane sur l’OFNAC : « C’est l’organe le moins indépendant d’Afrique »

L’ancien inspecteur général d'état, Ngouda Fall Kane, qui s’exprimait ce mercredi 16 mai sur le climat économique du pays, est largement revenu sur les systèmes de lutte mis en place par l’État du Sénégal. Ce fonctionnaire qui a capitalisé plus de quarante ans d’expérience en matière de finances publiques fusille l’OFNAC : « c’est l’organe le moins indépendant d’Afrique, et cela est dû à son positionnement institutionnel. »

En parallèle, Ngouda Fall Kane propose à la place une brigade de lutte contre la corruption et les infractions criminelles qui sera logée à la direction de la police judiciaire…