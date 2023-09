Ngor village : Les cause du décès de Marie Gueye connues

Marie Gueye a laissé derrière elle un nourrisson de moins d’un an. Le journal « Libération » a parcouru le certificat de genre de mort établie ce 20 septembre 2023 par le laboratoire d’anatomie et de cytologie pathologique de l’hôpital général Idrissa Pouye.



Libération renseigne que le légiste a noté une absence de signe de traumatisme. La cause du décès est due à une lésion de pancréatite aigüe hémorragique et une congestion des viscères.