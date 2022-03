Ngor, Yoff et Ouakam : Le collectif des trois villages de Tanka réclame la libération sans conditions de leurs fils arrêtés lors des affrontements à Ngor

En point de presse ce matin, le collectif des habitants des trois villages Ngor, Yoff et Ouakam, a demandé la libération sans condition de huit de leurs fils arrêtés et placés sous mandat de dépôt lors des manifestations du 25 Février dernier, à l’occasion du forum de Ngor initié par le collectif pour dénoncer le bradage foncier autour de l’aéroport de Yoff. « Rappelant qu’aucun mot d’ordre à une manifestation n’a émané du collectif des trois villages de Tanka, d’autant plus que la veille de la 142ème édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye était un moment de communion, de partage, de convivialité et de piété pour la communauté de Tanka en particulier, nous demandons la libération immédiate et sans condition des détenus. Nous appelons également le président de la République, Macky Sall, à octroyer une zone d’extension communautaire et coutumière aux trois villages de Tanka Ouakam, Ngor et Yoff », a souligné Oumar Ngalla Diagne, Co-coordinateur du collectif des trois villages Tanka. Par ailleurs, le collectif dit entendre « mener toutes les actions de plaidoyer nécessaires conformément à la déclaration des Nations-Unies sur le droit des peuples autochtones, adoptée le 13 Septembre 2007... »