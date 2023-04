Ngor : L'implantation d’un magasin Auchan au cœur des affrontements entre populations et forces de l'ordre

Depuis ce matin, ça chauffe à Ngor au rond-point de la Brioche dorée et dans tout le quartier. Selon des informations de Dakaractu, tout est parti d’une volonté de la mairie d’implanter un magasin Auchan là où la gendarmerie avait voulu faire sa brigade.



Selon notre source, la brigade de Ngor a été engloutie par les eaux de pluie depuis l’hivernage dernier et ne fonctionne plus. Ainsi, une demande aurait été déposée sur la table du maire pour qu’une brigade soit érigée sur le parking en face de la Brioche dorée de Ngor pour la sécurité des populations.



Mais grande a été la surprise des populations lorsqu’elles ont découvert qu’à la place d’une brigade de gendarmerie, un magasin de Auchan serait en train d’être érigé après accord avec la mairie. Voulant manifester leur désaccord, les populations de Ngor ont brûlé des pneus et demandent à la mairie de reculer sur sa volonté d’implanter Auchan sur le site.







Nous y reviendrons