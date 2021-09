Ngor-Almadies : découverte d’une micro algue toxique.

Selon nos confrères du journal « l’AS », cette découverte date d'août-septembre, selon l’institut de recherche pour le développement (IRD) au Sénégal, qui annonce la découverte d’une micro algue toxique sur la plage de la commune de Ngor. La découverte de cette micro algue toxique a été faite au sud de la presqu’île des Almadies, au site de la baie des carpes, dans la commune de Ngor.



Les chercheurs suspectent la présence de ces algues depuis de nombreuses années, sur la base notamment d’interpellations des habitants de Ngor, qui exprimaient régulièrement en début d’hivernage, un souci récurrent relatif à la présence de cette algue. Après des analyses en laboratoire, les chercheurs ont réussi à identifier beaucoup de choses (...) au niveau microbiologique, dont la présence de métaux lourds, de micro toxicité des sédiments. Les symptômes, après contact, s’apparentaient à la grippe saisonnière, a précisé Patrice Brehmer, selon qui, les eaux usées sont une bonne source d’apport en nutriments pour le développement de ces algues toxiques.



Les chercheurs ont suspecté le déterminisme de cette micro algue toxique quand les eaux se réchauffent, et qu’il y a une présence d’eaux usées non traitées. Sans qu’on sache réellement l’origine de cette micro algue toxique, des enquêtes sociales ont, selon lui, montré un décalage entre la perception de pollution plastique par les populations et la réalité scientifique de la pollution marine...