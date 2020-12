Ngoné Ndour sur le fonds d’appui de l’État aux Artsites : « Téranga kéne douko délo wayé dou khaliss mognou gnor »

Suite au sit-in d’hier organisé par les acteurs du Secteur Culturel, les membres de la Coalition des Acteurs de la Musique ainsi que d’autres associations liées au secteur culturel se sont retrouvés en conférence de presse avec le ministre de la culture Abdoulaye Diop.



Ce, pour la remise de 2 milliards 500 millions octroyés au secteur de la culture par le président de la République. C’est ainsi que Ngoné Ndour, la présidente de la SODAV (Sénégalaise des Droits d’Auteurs et des Droits Voisins) par ailleurs membre de la Coalition des Acteurs de la Musique (CAM), a remercié le chef de l’Etat pour son geste.



Toutefois, elle trouve que ce dernier n’a toujours pas compris la raison de leurs sorties et plaidoiries...

Le mot d’ordre c’est l’ouverture des salles et la levée des restrictions, insistera t-elle.