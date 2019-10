Ngayokhème : L’ASC Ndiémane Ngane Fissel remporte la Finale de la coupe du maire, édition 2019.

Ndiémane Ngane Fissel a remporté la finale de la coupe du maire de l’édition 2019 en battant par tirs au but son adversaire Yakaar de Ngayokhème, ce samedi 12 octobre 2019, au stade municipal de Ngayokhème. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la jeunesse de Ngayokhème a répondu présent à la finale de la coupe du maire 2019.

Les autorités administratives et communales ont rehaussé de leur présence cette manifestation tant attendue par les populations. La finale qui opposait l’ASC «Yakaar» de Ngayokhème à celle de «Ndiémane» de Ngane Fissel, s’est jouée dans le fair-play et sous les ovations de leurs supporteurs respectifs. L’ASC «Yakaar» de Ngayokhème avait ouvert le score, avant que quelques minutes après « Ndiémane » n’égalise...