Le maire sortant et candidat à sa propre succession n'a pas fait de cadeaux à ses rivaux. Dans le cadre de ses activités politiques, le maire Mbagnick Ndiaye entouré de son conseil municipal, des maires de Diarrère, Foundiougne, Loul Sessène et des 18 villages que compte sa commune, a défendu son bilan et dit ses quatres vérités à ses opposants...



Selon l'ancien ministre, on ne gagne une mairie par la trahison. Et pour étayer ses propos, Mbagnick Ndiaye d'interroger la culture Sérère... Du reste, le premier magistrat de la commune de Ngayokhème s'est lancé un défi avec ses camarades, à savoir remporter tous les bureaux de vote...