Ngayène Sabakh / Nioro : Un homme se jette dans un puits et meurt.

Les populations de Ngayène Sabakh (Département de Nioro), ont été attirées hier soir par un bruit inhabituel au niveau d'un des puits de cette localité.

Sur place, les personnes qui s'étaient déplacées, ont vu à l'intérieur quelque chose qui ressemblait à un être humain. Ainsi, après avoir informé tous les voisins, il s'est trouvé qu'un jeune homme de plus de 30 ans manquait à l'appel.



Il s'en est suivi des efforts colossaux du côté des sapeurs-pompiers pour sortir la victime du puits à cause de la nuit noire et du niveau de l'eau.



Le corps de M. Sall a été finalement repêché et déposé à la morgue. Celui qui souffrait, selon certaines indiscrétions, d'une déficience mentale, a laissé une épouse et une mère attristées par la nouvelle...