Ngalakh de Pâques : ‘’Des réjouissances qui raffermissent les relations entre Sénégalais’’, se félicite Me Madické Niang

Le mois de Carême qui touche à sa fin constitue un mois très apprécié des Sénégalais. D’une part, parce que constituant ‘’un temps de jeûne empreint de solennité et de forte spiritualité’’ pour la communauté chrétienne, d'autre part, parce qu'étant, un moment de partage de Ngalakh que Me Madické Niang qualifie de ‘’réjouissances offertes par nos frères chrétiens’’.

Dans un message qu’il a adressé à la communauté chrétienne en ce Vendredi saint de la fête de Pâques, Me Madické Niang a magifié la cohésion sociale qui existe entre les communautés au Sénégal.



‘’Pâques, par sa symbolique, participe entièrement dans l’accomplissement d’une forte cohésion sociale au Sénégal. En effet, les jouissances offertes par nos frères chrétiens, raffermissent et embellissent les relations entre Sénégalais de différentes obédiences religieuses. Ceci, nous vaut d’être cités en exemple partout dans le monde entier’’, s’est félicité le président Madické Niang. Ce dernier, dans un message parvenu à Dakaractu, en a profité pour ‘’souhaiter une bonne fête de Pâques à nos sœurs et frères, et implorer le Tout-Puissant pour que l’ensemble de leurs prières soient exaucées. (…). Durant, un mois et quinze jours, la communauté Chrétienne, par la période de Saint Carême a fait montre d’une profonde dévotion dans l’accomplissement de ses devoirs religieux. Je prie pour que leurs actes soient bénis par le Christ, qui a consenti tant de sacrifices pour le salut de l’humanité’’.