New York : le Pr Sall reçoit deux Chefs d’Etat et son plaidoyer sollicité pour la promotion de l'éducation des filles

L’ONUSIDA a sollicité le plaidoyer du chef de l'État pour la promotion de l'éducation des filles. Un domaine dans lequel le Sénégal est en avance, selon la directrice de cette institution reçue par le président Macky Sall a New York selon des informations parvenues à notre rédaction. Dans la foulée, le chef de l'état a reçu le directeur du fonds vert climat qui a également loué les efforts du Sénégal dans ce cadre.

Ce n’est pas tout puisque le président Macky Sall a reçu 2 de ses collègues chefs d'État. Le président fédéral autrichien et celui de l'union des Comores. Les entretiens ont porté sur la nécessité de renforcer la coopération avec ces pays amis avec des perspectives de coopération dans divers domaines.