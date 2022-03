New York : Ndeye Sali Diop Dieng et la Directrice Exécutive d'Onufemmes passent en revue la qualité des relations entre l'Institutio et ses pays partenaires

Une délégation conjointe de haut niveau du Sénégal et de la France conduite respectivement par les Ministres Ndeye Sali Diop Dieng et Elisabeth Moreno a rencontré au siège de Onufemmes à New-York Madame Sima Bahous nouvelle Directrice Exécutive de l'institution onusienne en charge des problématiques de l’autonomisation des femmes dans le monde le mercredi 16 mars 2022 entre 15h20-15h45

La rencontre a été une belle opportunité pour les autorités présentes de passer en revue la qualité des relations entre Onufemmes et ses pays partenaires dont le Senegal et la France.

Le forum génération égalité a été au cœur des discussions avec un focus sur l'engagement des jeunes. Les coalitions d'actions mises en place autour des questions de justice et droits économiques, lutte contre les violences basées sur le genre vont rythmer l'agenda retenu par le Senegal et la France qui travaillent formidablement ensemble pour sa réalisation. Onufemmes partenaire stratégique est invitée à soutenir cette coalition.

Madame la Directrice Exécutive de Onufemmes a exprimé sa disponibilité et celle de son Institution pour apporter l’assistance technique nécessaire.