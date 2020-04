New York : Le Sénégal honoré à travers un avocat du barreau du Wisconsin (Usa), pur produit de l’Ucad.

Me Papa Macodou Niang, un jeune Sénégalais fait la fierté de ses concitoyens aux Usa. Il a été intronisé, en tant qu'avocat et leader dans le domaine de l'immigration, dans la 73eEdition de l'encyclopédie "Marquis Who Is Who in America". Un ouvrage où figurent de nombreuses personnalités internationales dont Oprah Winfrey, Warren Buffet et tant d'autres et qui publie annuellement les biographies des gens distingués dans les domaines politiques, médicaux, juridiques, scientifiques et artistiques.



Dans une brève présentation, il est précisé que ‘’les individus profilés sont sélectionnés sur la base de la valeur de référence actuelle, comme dans tous les volumes biographiques du Marquis Who's Who. Des facteurs tels que la position, les réalisations notables, la visibilité et la proéminence dans un domaine sont tous pris en compte lors du processus de sélection’’.



Ce choix porté sur cet avocat Sénégalais de l'immigration compatissant et instruit, honore ainsi toute la Diaspora, mais aussi ses concitoyens. Titulaire d'un permis depuis plus de trois ans, Me Niang représente actuellement des clients en tant que membre du cabinet d'avocats J&K à New York. La firme qui l’emploie, établie depuis plus de 15 ans, s'est bâtie une réputation d'excellence dans son domaine respecté. Avant son mandat J&K, Me Papa Niang a prospéré pendant plusieurs années dans le domaine juridique ainsi que comme gestionnaire de cas pour le système judiciaire unifié de l'État de New York. Aujourd’hui, face à ce coup de destin qui le met sous la rampe des projecteurs, il a tenu à rendre hommage aux enseignants qui lui ont inculqué le savoir. Une occasion qu’il a mise à profit pour encourager nos jeunes compatriotes.



‘’Je voudrais rendre hommage à nos vaillants professeurs à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), qui nous ont rendu compétitif au niveau mondial’’. Mais aussi pour donner un motif ‘’d'encouragement à nos jeunes frères et sœurs pour qu'ils nous dépassent très vite et de loin. Etant moi-même un pur produit de l'Ucad où j'ai obtenu ma maitrise en Droit des affaires’’, a dit l’avocat à la Cour, Wisconsin (Usa).



Me Niang est décrit comme un acteur de la justice qui ‘’travaille sans relâche pour ses clients’’ et qui se donne tous les moyens ‘’pour réunir les familles qui ont été séparées, y compris les conjoints via des renonciations et des motions, et aider à la navigation dans les demandes de naturalisation. Connaissant bien la planification des stratégies de visa, il a également trouvé un grand succès dans l'obtention de tels visas, ainsi que pour les résidents permanents / cartes vertes et la citoyenneté américaine. Il s'occupe souvent des affaires et accompagne les clients lors des audiences de procédure de renvoi et assiste aux entretiens avec le United States Citizenship and Immigration Services. Pendant ce temps, Me Niang a fait appel de plusieurs condamnations pénales contre des plaidoyers où les clients n'avaient pas été informés auparavant des conséquences de l'immigration’’.



Il est indiqué qu’actuellement, il travaille ‘’sur un projet qui examine l'avancement des immigrants’’. Actif au sein de la communauté musulmane de Jersey City, Me Niang est également un fier membre de l'Association sénégalaise des États-Unis d'Amérique, une organisation musulmane à but non lucratif dont la mission est d'améliorer la vie du peuple sénégalais aux États-Unis et d'offrir divers services de soutien, y compris la formation en éducation, l'emploi, le perfectionnement professionnel et le soutien financier aux petites entreprises.

Diplômé en droit à l'Ucad (en 1999) il vit aujourd’hui aux États-Unis. Au pays de l’Oncle Sam (Usa), il a rapidement découvert, dès son arrivée, les nombreuses difficultés de ses parents immigrants et a décidé de poursuivre des études supplémentaires. En 2016, il a obtenu un diplôme en droit au Touro College de New York et a commencé à se spécialiser en droit de l'immigration. De plus, Me Niang a été admis à pratiquer le droit par le barreau de l'État du Wisconsin et est certifié en assistance spécialisée en contentieux depuis 2002, en gestion des risques financiers depuis 2004 et en règlement extrajudiciaire des litiges depuis 2010.



Aligné avec plusieurs organisations liées à l'industrie relativement à sa carrière juridique, Me Papa Niang est un membre actif de la New York Lawyers Association et de l'Immigration Lawyers Association. Il est décrit également comme étant un défenseur des réfugiés. Un défenseur international des droits de l'homme qui investit son temps en étudiant les lois, les politiques et les pratiques du gouvernement américain et rédige des recommandations pour l'amélioration et la protection de ces droits. Tourné vers l'avenir, Me Niang aspire à travailler à un niveau plus international avec divers autres programmes à but non lucratif et des gouvernements internationaux.