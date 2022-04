New Jersey : un prisonnier transgenre condamné pour le meurtre de son père met enceinte une détenue en prison aussi pour un double meurtre

Le prisonnier transgenre Demitrius Minor, 27 ans, a admis avoir mis enceinte deux détenues dans une prison pour femmes du New Jersey. Selon Mail Online, il purge une peine de 30 ans derrière les barreaux pour avoir tué son père adoptif et commis un vol de voiture.



L'une des femmes qu’il a mis enceinte est Latonia Bellamy, 31 ans, auteur d'un double meurtre, qui accouchera au début de l'automne. Elle, son cousin et un autre homme avaient tué un couple alors qu'ils déchargeaient les cadeaux de leur fête de fiançailles en 2010.



« Nous avons trouvé l'amour dans un endroit sans espoir » a expliqué le couple à l’annonce de leur relation interdite.



Le chef du syndicat des agents pénitentiaires du New Jersey a réagi en indiquant qu’ils ne pouvaient surveiller les 800 détenus à chaque seconde de la journée...