Neuf soldats nigériens tués dans le nord-ouest.

Une position de l'armée nigérienne à Ayorou, située dans le nord-ouest, dans la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso a été attaquée ce jeudi 12 mars par des hommes armés non encore identifiés.







L'assaut a fait 9 morts dans les rangs de l'armée. Les assaillants ont été tous neutralisés, à en croire une source sécuritaire citée par le site de RFI.







L'attaque n'est pas encore revendiquée mais les groupes jihadistes sont déjà indexés du doigt.







Ces derniers mois, la branche sahélienne de l'Etat islamique, l'ex-EIGS a mené des attaques contre les positions avancées des armées nigérienne, burkinabè et malienne dans cette région.







L'attaque la plus meurtrière commise dans cette zone s'est produite en janvier, à Chinegodrar et a fait 89 morts parmi les soldats nigériens. La fréquence des attaques dans cette région plus connue sous le nom de Liptako-Gourma a poussé la France et ses alliés du G5 Sahel a prioriser leurs actions contre l'ex EIGS.