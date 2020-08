Nettoyages des plages de Nianing et Warang « la propreté fait partie des intrants du tourisme… » Abdou Karim Fofana

Dans le but de redonner aux plages de Nianing et Warang leur attraction d’antan, le ministre de l’urbanisme et de l’hygiène publique Abdou Karim Sall, accompagné du maire de Malicounda Maguette Sène, des chefs de village et des comités de salubrité de la zone ont fait le tour des plages de la zone afin de procéder à une journée de nettoyage. Selon le ministre se sont des actions de ce genre qui feront que les touristes se décideront à visiter notre pays, et ainsi apporter une plus-value dans l’économie. Le maire de la commune de Ngoudiane Mbaye Dionne était aussi de la délégation.

« La propreté fait partie des intrants du tourisme. Je suis satisfait que la commune avec tout le potentiel économique se réveille malgré les affres de la pandémie. Je vous tous les efforts qui sont fait avec la propreté » a dit Abdou Karim Fofana qui faisait face à la presse à l’issue de cette journée.



Il n’a pas manqué de féliciter les populations de Nianing qui ont répondu en grand nombre à cette opération de salubrité et qu’elles ont organisé d’une main de maitre.

« Les Populations de Malicounda n’ont pas attendu que l’Etat vienne faire le travail à leur place. Vous avez pris les devants et pour cela je vous en remercie. » a dit Abdou Karim Fofana. Pour preuve a-t-il indiqué alors que la Direction de la propreté de l’hygiène publique faisait le tour du Sénégal pour créer des comités de salubrité, à Malicounda, elle avait trouvé déjà une sur place.

Il a par ailleurs eu des mots d’encouragements à l’endroit du maire Maguette Sène en indiquant que la commune pouvait prétendre à être la commune la plus propre du Sénégal.

Enfin le ministre a révélé l’accompagnement quasi permanent de l’Etat à la commune avec la présence des services de l’Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (UCG) qui va encadrer et aider à mettre en place un système de collecte des déchets dans la commune.