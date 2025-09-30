Netanyahu affirme que l'armée israélienne "restera dans la majeure partie de Gaza"


Netanyahu affirme que l'armée israélienne "restera dans la majeure partie de Gaza"
L'armée israélienne "restera dans la majeure partie de la bande de Gaza", a déclare le premier ministre israélien dans une vidéo publiée mardi et rendant compte de sa visite à Washington.

"Nous récupérerons tous nos otages, vivants et en bonne santé, tandis que Tsahal [l'armée israélienne, NDLR] restera dans la majeure partie de la bande de Gaza", déclare M. Netanyahu après avoir apporté publiquement son soutien la veille à un plan de paix du président américain Donald Trump prévoyant à terme le déploiement d'une "force de stabilisation internationale" dans la bande de Gaza à mesure que l'armée israélienne s'en retirera.

"On nous dit: vous devez accepter les conditions du Hamas [...] Tsahal doit se retirer, et le Hamas peut se renforcer, contrôler la bande… Non, non, cela ne se passe pas ainsi", a-t-il ajouté dans cette vidéo en hébreu publiée sur son compte Telegram.
