Netanyahu affirme que l'armée israélienne "restera dans la majeure partie de Gaza"

L'armée israélienne "restera dans la majeure partie de la bande de Gaza", a déclare le premier ministre israélien dans une vidéo publiée mardi et rendant compte de sa visite à Washington.
"Nous récupérerons tous nos otages, vivants et en bonne santé, tandis que Tsahal [l'armée israélienne, NDLR] restera dans la majeure partie de la bande de Gaza", déclare M. Netanyahu après avoir apporté publiquement son soutien la veille à un plan de paix du président américain Donald Trump prévoyant à terme le déploiement d'une "force de stabilisation internationale" dans la bande de Gaza à mesure que l'armée israélienne s'en retirera.
"On nous dit: vous devez accepter les conditions du Hamas [...] Tsahal doit se retirer, et le Hamas peut se renforcer, contrôler la bande… Non, non, cela ne se passe pas ainsi", a-t-il ajouté dans cette vidéo en hébreu publiée sur son compte Telegram.
