Népotisme et clientélisme politique supposés, le Dg de La Poste au bûcher : "De la campagne électorale à maintenant, on a recruté plus de 200 personnes"

D'après Ibrahima Sarr, le Secrétaire général du Syndicat National des Travailleurs de la Poste et des Télécommunications (SNTPT), le népotisme et le clientélisme politique ont fini de plonger la Poste dans une situation alarmante. Face à la presse, il a révélé que des centaines de personnes ont été recrutées à la Poste, par l'actuel directeur Abdoulaye Bibi Baldé, entre la campagne des élections locales 2022 et ce jour. "De la campagne électorale à maintenant, on a recruté plus de 200 personnes", a-t-il déploré...