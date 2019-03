Néné Marième Kane, députée BBY à Kanel : "C'est manquer de respect à l'administration que de dire que nous avons fait voter des enfants"

L'opposition a accusé le camp du pouvoir d’avoir compté sur le vote d’enfants pour creuser l’écart entre Macky Sall et ses challengers, dans le nord du pays. Une accusation qui fait rire la députée Néné Marième Kane. Interviewée par Dakaractu, la parlementaire parle d’irrespect à l’endroit de l’administration qui a organisé ces élections. Pour elle, cet écart est en réalité le fruit du travail de terrain que les responsables locaux ont fait pour rallier le maximum de personnes à la cause du président sortant. Il s’y ajoute, selon elle, le bilan de Macky Sall qui a plaidé en sa faveur. Selon toujours Néné Marième Kane, ce nouveau mandat sera essentiellement consacré au travail et non à la chasse aux sorcières comme d’aucuns le craignent.