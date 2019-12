Néné Marième Kane au ministre de la communication : « Je suis déçue de voir que la TNT n'est pas fonctionnelle à Matam »

La parlementaire Néné Marième Kane a exprimé au ministre de la communication, Abdoulaye Diop, sa déception de voir que la télévision numérique terrestre n'est toujours pas fonctionnelle dans la région de Matam. La député déplore également le fait que même la RTS régionale de Matam n'est pas aussi fonctionnelle. "Jusqu'à présent on ne voit pas RTS Matam fonctionner, et pourtant, on nous avait dit que une fois la TNT effective, on aura notre chaîne de télévision qui va parler Pulaar, parler à notre communauté. Mais je suis déçue de voir que la TNT n'est jusque là pas encore fonctionnelle dans la région de Matam", se désole Néné Marième Kane...