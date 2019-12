Néné Marième Kane au ministre de l’agriculture : « Vos aménagements sont insuffisants »

Néné Marième Kane fait savoir que le département de Kanel veut participer dans la réalisation des objectifs pour l’atteinte de l’autosuffisance en riz. Ce département à très forte potentialité agricole rencontre beaucoup de difficultés et peine à décoller.



Selon le député de la mouvance présidentielle, le ministère avait pour ambition d’aménager 2400 ha, et jusqu’à présent, ce chiffre n’est pas atteint et de tous les aménagements qui ont été faits, peu sont encore utilisables. Les aménagements sont insuffisants du fait qu’il n’y a plus d’espace. Mais à l’entendre, le département de Kanel reste à l’écoute et compte toujours contribuer à l’atteinte des objectifs escomptés.