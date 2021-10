Néné Fatoumata Tall sur sa candidature à Golf Sud : « Ma volonté de diriger la commune est guidée par cette envie de changement qualitatif de la population »

Plus que quelques semaines pour se pencher enfin sur les élections territoriales tant attendues. Dès lors, dans l'opposition comme au sein du pouvoir, les envies commencent à se manifester. Il en est ainsi du côté de la banlieue, précisément à Guédiawaye, où le ministre de la jeunesse a officialisé son envie de diriger la commune de Golf Sud.



Pour la responsable politique de Guédiawaye, l'heure est venue de répondre à l’appel bourdonnant et incessant des femmes, des sages, des cadres et surtout des jeunes du Parti ainsi que de nombreux sympathisants pour se présenter aux élections locales de janvier 2021. "Golf Sud, vous m’avez investie, je vous entends, je vous comprends et je l’accepte", a clairement répondu Néné Fatoumata Tall, qui a tenu à travers un meeting organisé hier à Guédiawaye, à éclairer l'opinion sur sa position concernant les échéances locales à venir.



Mesurant l'ampleur des enjeux de ces élections locales de Janvier 2021, Néné Fatoumata Tall estime avoir accepté d’être candidate et l'avocate des populations de Golf Sud pour "défendre et porter leur doléances". "Je lis dans l’encre de vos yeux, l’envie d’un changement qualitatif dans cette commune. J’incarne ce changement", a-t-elle déclaré.

Sur les secteurs prioritaires, Néné Fatoumata Tall entend vouloir rendre sa cité meilleure en mettant l'accent sur la santé, l’éducation et la formation. "Les femmes souhaitent du matériel échographique, les malades ont besoin des ambulances surtout dans ce contexte marqué par la pandémie du Coronavirus. Donc, notre budget municipal donnera une part significative à la santé maternelle et infanto-juvénile. Mon équipe et moi ambitionnons de rehausser le plateau technique médical", a-t-elle ajouté.



Le ministre de la jeunesse, et non moins responsable politique à Guédiawaye, s'engage une fois élue, "à améliorer la qualité de l’éducation et de la formation des enfants de Golf Sud, à renforcer les offres de bourses, à investir dans la formation des enseignants et progressivement, veiller à la remise à niveau des infrastructures scolaires en rendant les écoles plus agréables et plus conviviales. "Je mettrai le focus sur l’utilisation des tablettes et des technologies de l’information et de la communication. Le sport et les loisirs ne seront pas laissés en rade de même que la culture ainsi que la protection de l’environnement pour un développement durable. Si je suis choisie, je rendrai plus explicite les axes de mon programme qui s’intitule "Golf Sud, l’essor d’un territoire", dira-t-elle.



Toutefois, Néné Fatoumata Tall rappelle que la démocratie interne du Parti les autorise à solliciter le suffrage local. "Mais au cas où notre candidature n’est pas retenue, ce n’est qu’une hypothèse, je voudrais rassurer tout le monde que je me soumettrai à la décision du Parti et à celle du Président de la République. Mieux, je ne lésinerai sur aucun moyen afin de donner une victoire éclatante au Président Macky Sall ici à Golf Sud et dans tout le département", proclamera le ministre de la jeunesse...