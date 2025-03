Néné Fatoumata Tall charge le PR Diomaye et son gouvernement : « Le Sénégal souffre gravement… »

L’ancienne ministre, Néné Fatoumata Tall, membre influente du Mouvement des Femmes du Front pour la Défense de la République (FDR), exprime son mécontentement face aux dérives autoritaires du gouvernement actuel, soulignant que le régime en place n’a cessé de bafouer les principes démocratiques et les droits fondamentaux des citoyens. Selon elle, « ce gouvernement, qui se prétend démocratique, utilise la vengeance comme seul programme politique, orchestrant des arrestations arbitraires pour museler l'opposition et semer la terreur dans la société. » Néné Fatoumata Tall déplore également l'absence de justice indépendante, affirmant que « le peuple sénégalais souffre de cette dictature en gestation, où la justice est manipulée à des fins de règlements de comptes politiques. »

Elle met également en lumière le rôle crucial des femmes dans la politique sénégalaise, soulignant qu’« après l’élection de ce gouvernement, les femmes ont vu des progrès significatifs avec l'inclusion de plusieurs femmes dans le cabinet ministériel, un fait inédit dans l’histoire du Sénégal. Cependant, il est évident que la situation actuelle exige un soutien continu aux femmes dans la vie politique et sociale. » Néné Fatoumata Tall rappelle que « les femmes ne doivent pas être perçues comme des trophées politiques, mais comme des actrices essentielles dans le maintien de l’équilibre et de la démocratie au Sénégal. » Pour elle, il est impératif de redonner au pays un leadership basé sur la justice, la transparence et le respect des libertés, et elle appelle les Sénégalais à s’unir pour « protéger la république contre ceux qui veulent l’asservir à des fins personnelles et dictatoriales. »