Néné Fatoumata Tall, au nom de la jeunesse de Guédiawaye (Par Cheikh Mamoune Mbacké)

Nommée ministre de la jeunesse dans le nouveau gouvernement, c’est toute la population de Guédiawaye qui est honorée et à travers elle, sa jeunesse. Néné Fatoumata Tall, cet enfant de la banlieue, a toujours joué un rôle très important dans son département. Très active, elle a toujours su porter les couleurs pour défendre en collaboration avec le maire Aliou Sall, les politiques de jeunesse de Guédiawaye qui était en attente d’avoir un ministre. Et rien ne pouvait être plus stratégique avec la nomination de Néné Fatoumata Tall pour la banlieue, au département de la jeunesse.

En effet, Guédiawaye vous félicite pour votre second mandant, Mr le président et le choix porté sur vos nouveaux ministres pour un gouvernement resserré, pour une politique structurée qui va certainement permettre à notre pays de remonter la pente sur le plan économique et de retrouver sa place sur le devant de la scène internationale.



Cheikh Mamoune Mbacké

Chef d'entreprise à Guédiawaye