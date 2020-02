Néné Fatoumata Tall à la COJER : « Vous la jeunesse, êtes le moteur du monde »

Le ministre de la jeunesse invite les jeunes à croire en eux et à se former davantage pour une jeunesse responsable capable de booster le pays vers l'émergence. Néné Fatoumata Tall qui rappelle la vision du chef de l’État rappelle les contours des projets du gouvernement pour l'employabilité et la formation avant de requinquer les jeunes : "c’est vous la force, vous êtes l'énergie et vous êtes le moteur du monde".