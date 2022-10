« Nemeeku Tour » à Mbour : La famille religieuse de Malicounda encense le maire Maguette Sène devant Sonko.

« Quand on ne remercie pas son prochain, on ne rendra pas grâce à Dieu » ! C’est en ces termes que le porte-parole de la famille Doucouré de Malicounda veut faire comprendre à Ousmane Sonko que le maire de la commune, non moins responsable de l’Apr et directeur général du COUD est bien proche des populations dans cette zone.



Le porte-parole de cette famille religieuse parle ainsi de la reconnaissance envers le maire de Malicounda qui, contrairement à beaucoup d’hommes politiques, n’a pas oublié sa commune et ceux qui l’ont soutenu dans ses activités politiques. Est-ce un message à l’endroit du président du Pastef venu en visite de proximité?



Pour rappel, le patron des patriotes est actuellement dans la petite côte pour le deuxième jour de son « Nemeeku Tour » après les heurts qui sont survenus hier au début de cette tournée aux signaux de campagne électorale.