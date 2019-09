Négociations SAT-SDE / Gouvernement : Le ministre campe sur les 5%, le syndicat des travailleurs exige 15%, sinon...

Le syndicat autonome des travailleurs de la SDE à travers une assemblée générale tenue aujourd'hui est revenu sur deux grands aspects concernant l'augmentation de leurs parts de 5 à 15%. Une chose qui n'a pas été aparement approuvée par le ministre de l'eau et de l'assainissement.



Pour le syndicat des travailleurs de la Sde, "les moyens pour acheter ces 15% sont dans leurs possibilités. Mais le ministre de l'eau et de l'assainissement n'est pas prêt pour respecter les engagements que son prédécesseur avait sciement accepté" lance Baba Ngom, un des représentants du syndicat.

Pour Elimane Diouf, "cette assemblée générale en guise d’informations doit être une occasion pour les travailleurs de la SDE d'être conscients du processus stagnant de ces négociations auxquelles le ministre ne veut pas apporter des solutions pratiques".

Dans le montage de la nouvelle société qui remplacera la Sde, ces travailleurs réclament donc un plafond de 15%. Ce qui n'a pas été l’avis du ministre qui, selon les travailleurs, veut que la SDE, l'ONAS et la SONES se les partagent.

Jugeant qu'ils sont allés à la table de négociations et que toujours les choses stagnaient, les travailleurs envisagent de faire évoluer les choses à leur manière...