Nécrologie : rappel à dieu de la conseillère CESE Voré Gana Seck

C’est une grande porte-parole de la défense de l’environnement qui s’éteint. Voré Gana Seck, Présidente de la commission environnement du conseil économique social et environnemental (CESE) a été rappelée à Dieu ce mardi 30 Août 2022 vers 19 h. Longtemps alitée elle était à l'étranger pour des soins. Anciennement député, elle avait créé en 2000 Green Sénégal, une organisation qui lutte pour la préservation de l’environnement, le développement et la modernisation de l’agriculture et la gestion concertée du littoral. À Bargny où elle est née, Mme Gana Seck s’est aussi beaucoup investie dans des projets d’adaptation à l’érosion côtière. Elle était d’ailleurs depuis 2014 première adjointe au maire de la commune de Bargny.