Nécrologie : rappel à Dieu de Abdoulaye Elimane Dia Maire de La Commune de Demette

Abdoulaye Elimane DIA, PDG de la Holding Fortunes Capital, et maire de Demette localité du Nord du Sénégal, située dans le département de Podor et la région de Saint-Louis, au cœur de l'île à Morphil,) a été rappelé à Dieu hier nuit a appris Dakaractu. Abdoulaye DIA, qui débuta son cursus scolaire à Ndembat Kane dans le département de Matam, était aussi Maître en Droit des Affaires et également titulaire d’un PHD en Gestion de Portefeuille, d’un MBA en Qualité et aussi d’un MBA en Finances renseigne son blog personnel. Élu maire en juin 2014, il était membre de l’APR et président de l'Alliance pour le Département et l’Émergence de Podor (ADEP). Abdoulaye Elimane Dia était également le Directeur Général de Cofia Immo. Dakaractu présente ses condoléances à ses proches et aux populations de Demette.