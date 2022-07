Nécrologie : le père du lutteur Frank n’est plus!

Après une longue maladie, le père du lutteur Frank a malheureusement rendu l’âme. Ce qui est sans doute une triste nouvelle pour ce lutteur mais aussi pour ses amis et autorités de la lutte sénégalaise. Son enterrement au cimetière de Saint Lazare n’a pas manqué de monde. Parmi ces derniers, on pouvait apercevoir le promoteur Pape Abdou Fall et le lutteur Khadim Ndiaye qui ont tous prié pour le repos éternel du défunt.