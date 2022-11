Nécrologie : décès du lutteur Raam Daan des Parcelles Assainies aux USA

Une triste nouvelle de frapper le monde de la lutte sénégalaise! En effet, l’arène nationale vient de perdre un de ses talentueux lutteurs ce vendredi, à savoir Raam Daan.

Ex pensionnaire de l’écurie Door Doorat dirigée par Zoss dans la commune des Parcelles Assainies, le lutteur Raam Daan est décédé ce vendredi aux États Unis où il résidait depuis un certain temps, d’après ses amis les plus proches.

L’équipe de Dakaractu présente ses condoléances attristées à la famille éplorée et au monde de la lutte...