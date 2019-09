Nécrologie / Tombon Guèye : "Mamadou Kana Diallo était un homme entier, très généreux, discret, pieux. Macky Sall a perdu son plus fidèle compagnon"

Comme un coup de tonnerre, l'annonce du rappel à Dieu Mamadou Kana Diallo s'est très vite répandue dans le département d'Oussouye. Et du coup, la maison mortuaire sise au quartier Calobone de la commune d'Oussouye a été prise d'assaut par la population.

Le maire de Diembéring, Tombon Guèye, allié politique du conseiller économique, social et environnemental depuis le Pds, se dit abattu par cette perte. "Mamadou Kana Diallo était un homme entier, un homme qui ne triche pas, un homme très généreux, discret et pieux. Il était l'homme le plus illustre, le plus complet dans le département d'Oussouye. Je l'ai connu en 2007 quand j'étais investi sur la liste nationale en direction des législatives. Il était mon plus grand confident. La commune de Diembéring a perdu son plus grand partenaire, son plus grand fournisseur. Il était un ami, un grand frère, un partenaire. C'est en partie grâce à lui que Tombon Guèye est cité dans le social dans le département d'Oussouye. Je lui ai parlé à 20h26. On se parle tous les jours depuis qu'il s'est rendu à Dakar. C'est en prenant mon dîner qu'on m'a annoncé la nouvelle. Le président de la République, Macky Sall a perdu son plus fidèle compagnon, son plus valeureux compagnon. Nous nous préparons à célébrer ses obsèques de la façon la plus digne possible."



Pour l'heure, le lieu et le jour de l'enterrement n’ont pas encore fixés. Mamadou Kana Diallo était membre du Conseil économique, social et environnemental et en même temps conseiller municipal à la mairie d'Oussouye.