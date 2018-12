Nécrologie : Sidy Lamine Niass n’est plus!

Le président Directeur Général du groupe Walfadjri, Sidy Lamine Niass n’est plus! L’un des pionniers du journalisme privé au Sénégal a été arraché à l’affection de ses proches, suite à un malaise ce matin alors qu’il était depuis plusieurs semaines, annoncé comme malade. Sidy Lamine Niass avait 68 ans. La direction générale de Dakaractu ainsi que les employés se joignent à la douleur de la famille et présentent ses sincères condoléances à ses proches et à toute la République...